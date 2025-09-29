Десятков — о 2:7 с ЦСКА: «Нельзя 14 минут играть в меньшинстве против команды, который ставит задачей победу в Кубке Гагарина»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:7).

«Если брать результат, все плачевно. Пропускаем голы по собственной глупости, после удалений, которые получаем сами. Не соперники вынуждают, а получаем сами — в чужой зоне, за выброс шайбы. Нельзя 14 минут играть в меньшинстве против ЦСКА, который ставит задачей победу в Кубке Гагарина. Такого вообще ни с кем нельзя допускать. Тут и вопрос и ответ очевиден.

Из позитивного — 25 минут мы играли идеально. Для меня, как для нового тренера, выходящего с листа на каждую игру, все время происходит что-то новое. От одного избавляемся, другое появляется. Две проблемы остаются всегда: игра в большинстве и меньшинстве. Игра в большинстве нивелировалась тем, что мы «наелись». А в меньшинстве — безобразие полное. Я думал, что это будет не так тяжело и сложно, честно скажу», — приводит слова Десяткова официальный сайт КХЛ.

ЦСКА (11 очков) поднялся на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (3) потерпела седьмое поражение подряд и замыкает таблицу «Запада».