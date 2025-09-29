Десятков — о 2:7 с ЦСКА: «Нельзя 14 минут играть в меньшинстве против команды, который ставит задачей победу в Кубке Гагарина»
Главный тренер «Лады» Павел Десятков подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:7).
«Если брать результат, все плачевно. Пропускаем голы по собственной глупости, после удалений, которые получаем сами. Не соперники вынуждают, а получаем сами — в чужой зоне, за выброс шайбы. Нельзя 14 минут играть в меньшинстве против ЦСКА, который ставит задачей победу в Кубке Гагарина. Такого вообще ни с кем нельзя допускать. Тут и вопрос и ответ очевиден.
Из позитивного — 25 минут мы играли идеально. Для меня, как для нового тренера, выходящего с листа на каждую игру, все время происходит что-то новое. От одного избавляемся, другое появляется. Две проблемы остаются всегда: игра в большинстве и меньшинстве. Игра в большинстве нивелировалась тем, что мы «наелись». А в меньшинстве — безобразие полное. Я думал, что это будет не так тяжело и сложно, честно скажу», — приводит слова Десяткова официальный сайт КХЛ.
ЦСКА (11 очков) поднялся на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (3) потерпела седьмое поражение подряд и замыкает таблицу «Запада».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -