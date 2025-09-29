«Торпедо» обменяло нападающего Тертышного в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Торпедо» объявило об обмене с «Адмиралом», в результате которого владивостокцы получили нападающего Никиту Тертышного, а нижегородцы — денежную компенсацию.

27-летний хоккеист в сезоне-2025/26 не сыграл за «Торпедо» ни в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Сезон-2024/25 он начинал в «Тракторе» (37 матчей, 12 (6+6) очков), затем перешел в «Торпедо» (25 матчей, 10 (5+5) очков).

Также нападающий играл за «Югру».