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«Локомотив» вернул из «Бурана» Слепца, Беляева и Афанасьева

11:50
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«Локомотив» вернул из «Бурана» нападающих Кирилла Слепца и Михаила Беляева, а также защитника Максима Афанасьева, сообщает официальный Twitter клуба.

20-летний Слепец в текущем сезоне в 21-м матче ВХЛ набрал 15 (8+7) очков. 21-летний Беляев в 17 матчах набрал 1 (0+1) очко. У 21-летнего Афанасьева 4 матча и 2 (0+2) очка.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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