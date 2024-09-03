Кожевников о чирлидиршах на матчах КХЛ: «Их нельзя убирать, пусть везде танцуют»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что чирлидершы должны продолжать танцевать в матчах КХЛ.
«Мне все равно, где они танцуют: на сцене или на лестницах между трибун. Мне вообще женщины нравятся. Их нельзя убирать, пусть везде танцуют. А если кто-то отвлекается от хоккея — пускай! Значит, игроки на льду *****, раз на девушек отвлекаются», — приводит слова Кожевникова Legalbet.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем между «Металлургом» и «Локомотивом» в Магнитогорске.
Источник: Legalbet
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