Матч «Металлурга» и «Локомотива» откроет ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2024/2025. Кубок Открытия состоится на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске во вторник, 3 сентября. Начало — в 17.00 по московскому времени. Трансляция игры начнется на «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ в 16.45 мск.

Также матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Болельщики из Ярославля могут следить за игрой своей команды на телеканале «Первый Ярославский». В Магнитогорске трансляция будет доступна на канале ТВ-ИН ( в 18.50 по местному времени).

«Металлург» — обладатель Кубка Гагарина 2024. «Локо» — финалист плей-офф КХЛ прошлого сезона.

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