«Металлург» — «Локомотив»: трансляция матча КХЛ начнется в 16.45
Матч «Металлурга» и «Локомотива» откроет ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2024/2025. Кубок Открытия состоится на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске во вторник, 3 сентября. Начало — в 17.00 по московскому времени. Трансляция игры начнется на «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ в 16.45 мск.
Также матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Болельщики из Ярославля могут следить за игрой своей команды на телеканале «Первый Ярославский». В Магнитогорске трансляция будет доступна на канале ТВ-ИН ( в 18.50 по местному времени).
«Металлург» — обладатель Кубка Гагарина 2024. «Локо» — финалист плей-офф КХЛ прошлого сезона.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -