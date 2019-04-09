Кирилл Капризов: "Авангард" - интересная команда. Нас ждет классная серия!"

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал итоги финала Западной конференции плей-офф КХЛ против СКА, в которой московские армейцы победили в седьмом матче - 3:1. Решающая серия против "Авангарда" стартует 13 апреля.

- Отличный матч, - сказал Капризов. - Сегодня сыграл с Телегиным и Светлаковым. Мы прям оживились как-то. Григоренко и Вей - тоже красавцы!

- Какие мысли были перед седьмым матчем, когда на кону стояло все?

- Все стандартно. Готовились и вышли. Самое главное: получать удовольствие от матча и хорошо играть.

- В итоге, удовольствие получили?

- Да (смеется).

- Гол Плотникова получился довольно неожиданным.

- Ну, да. Но ничего страшного. Хорошо, что не расслабились.

- "Авангард" - очень интересная команда.

- Понятное дело, команда хорошая. Я думаю, сейчас мы немного отдохнем и подготовимся. Впереди классная серия!

- СКА сегодня осмелел, набрался уверенности. За счет чего удалось их победить?

- Мы здорово подготовились. Уверен, каждый очень сильно хотел выйти на лед и биться друг за друга. В принципе, все получилось.

- Стало ли сложнее играть со СКА с появлением Дацюка?

- Все знают Пашу. Он один из лучших в мире игроков. Конечно, с его появлением стало гораздо сложнее.

- После домашних победных игр вы делаете для болельщиков маленькое шоу "мама, мы ЦСКА". Кто это придумал?

- (смеется) Да-да. Наши парни придумали.

- Ты всегда отвлекаешься и с кем-то болтаешь во время песни.

- Да это я так... Чтоб не скучно было.

- То есть, радовать болельщиков тебе скучно?

- (Смеется) да нет! Просто песня чуть долгая. (Алена Гребенькова)

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