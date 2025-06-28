КХЛ и НХЛ обсуждают вопрос проведения матча легенд

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе над проведением матча между хоккейными сборными России и США.

«Ждем и матча действующих хоккеистов, и матча легенд. Конкретики нет, давайте подождем. Между лигами обсуждается игра легенд», — сказал Медведев «СЭ».

18 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.