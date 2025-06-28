Фетисов о матче легенд КХЛ и НХЛ: «Общаемся, видим позитив»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос «СЭ» о работе по подготовке матча легенд между командами КХЛ и НХЛ.

«Президент нашей страны поговорил с Трампом. После этого мы начали разговор с коллегами, которые живут в Америке, видим позитив. Общаемся. Матч очень важен», — сказал Фетисов «СЭ».

18 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.