«Нефтехимик» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Квартальновым

Нападающий Данила Квартальнов стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

«Данила центральный нападающий и он добавит конкуренции среди игроков этого амплуа. У него хорошее понимание и чтение игры. За счет этого он эффективен при нейтрализации большинства соперника», — заявил спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.

В прошедшем сезоне форвард играл за «Юнисон-Москву» и питерское «Динамо» в ВХЛ. На его счету 28 (11+17) очков в 70 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

В КХЛ Квартальнов выступал за ЦСКА, СКА, «Витязь», «Сочи», «Спартак» и «Металлург», вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2024.