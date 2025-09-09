Исаков — о матче против СКА: «Торпедо» заслужило эту победу самоотдачей»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА (3:2 ОТ).

«По статистике и динамике игры видно, что было непросто. Мы заслужили эту победу самоотдачей. 19 блокированных бросков говорят сами за себя. Что касается принципиальности, то для меня каждая игра, начиная с предсезонной подготовки, имеет определенное значение. Каждый матч был вызовом и испытанием. Я почувствовал, что сегодня лишних слов можно было не говорить.

Артамонов провел классный матч за «Торпедо-Горький», поэтому мы его подняли, и он неплохо смотрелся. Максим Летунов к сожалению, выбыл из строя, у него серьезное заболевание. Пришлось вносить изменения, которые невозможно контролировать», — приводит слова Исакова официальный сайт КХЛ.

СКА потерпел второе поражение на старте сезона после назначения экс-тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

В следующем матче армейцы 11 сентября дома сыграют с «Трактором», а нижегородцы 12 сентября на домашней арене встретятся с «Ладой».