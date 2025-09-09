Дедунов — о работе с Крикуновым в «Сочи»: «Баллонов не было»

Форвард «Сочи» Павел Дедунов рассказал о работе с главным тренером Владимиром Крикуновым.

— Позитивная атмосфера в команде, — приводит слова Дедунова «Известия». — У нас есть опытный тренер, который знает, как выигрывать командой, знает, как должен строиться коллектив. Эмоции только положительные.

— Крикунов давно ассоциируется у широкой публики благодаря упражнениям на сборах с тасканием тяжелых баллонов. Вы с этим столкнулись?

— Нет, баллонов не было. Самое интересное, что этих баллонов не было. Ни разу. Мы даже вдоль поляны их не видели. Никто их даже не готовил.

«Сочи» назначил Крикунова главным тренером 2 августа. Последней командой, которую до этого тренировал Крикунов в КХЛ, было рижское «Динамо» в сезоне-2021/22. Также он воглавлял московское «Динамо», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Барыс», «Ак Барс», минское «Динамо», словенские «Целе» и «Акрони Есенице«, сборные России, Белоруссии, Казахстана и Словении.