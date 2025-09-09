Порядин: «Хорошо, что победили «Сочи» и на позитиве начали сезон»

Форвард «Спартака» Павел Порядин оценил старт команды в новом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Состояние хорошее. Если брать первую игру, то чуть был у нас мандраж, поскольку соскучились по официальным матчам. Но после первого периода нам полегче стало в плане чувства игры. И, когда в середине матча при счете 1:2 в пользу соперника в течение минуты реализовали большинство «5 на 3» и «5 на 4» и вышли вперед, стали действовать уверенней. В то же время мы по ходу матча делали такие ошибки, которые нельзя допускать, если мы хотим куда-то выходить. Однако хорошо, что в итоге выиграли и на позитиве начали сезон», — приводит слова Порядина «Известия».

Красно-белые в первом матче сезона обыграли «Сочи» — 4:3. Следующий матч «Спартак» проведет 9 сентября в Москве против минского «Динамо».