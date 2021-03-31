«Мое лицо обезображено!» В программе у Малахова рассказали, что известный хоккеист бросил тяжелобольную жену

Форвард «Торпедо» Михаил Варнаков стал участником программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Бывшая супруга 36-летнего хоккеиста, с которым она развелась 2,5 года назад, обвиняет его в удержании двух младших детей и просит помочь вернуть их. Сам спортсмен отдавать девочек не намерен и заявляет, что не похищал детей, а спас их от матери.

В текущем сезоне Варнаков провел 55 матчей в КХЛ, в которых набрал 19 (11+8) очков. За сборную России защитник сыграл 23 матча на Еврохоккейтурe и в товарищеских матчах, в которых набрал 6 (2+4) очков.