Губернатор Федорищев: «В Тольятти праздник, когда играет «Лада». Но у этого праздника есть оттенки. Будем осветлять»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью «СЭ» рассказал, что у него есть позитивные новости для болельщиков «Лады».
— По хоккейной «Ладе» есть хорошие новости?
— Есть. Сложный период, потому что там много игроков, которые попали в команду, но при этом сидят на скамейке и получают большие зарплаты. Немного конфликтная история. Но «Лада» сейчас и с точки зрения руководящего состава, и с точки зрения тренера будет меняться. Будет новый директор и новый тренер. Надеюсь, болельщики оценят эти изменения. И по результатам, и по более красивой игре. Несмотря на гигантские вливания со стороны региона в самарские профессиональные клубы, у нас большая проблема со спонсорами. Они не хотят идти в профессиональный спорт почему-то. Хотя я уже знаю почему. Они приняли решение не доверять свои деньги этим командам. Я с болельщиками «Лады» очень активно поработал и поговорил. У них есть вера в команду, они хотят, чтобы она была сильнее. Третьего числа планирую пойти на домашнюю игру с «Северсталью», поддержать команду.
«Лада» — это целая жизнь. Это весь город, автозавод. В Тольятти праздник, когда играет команда. Но у этого праздника есть оттенки. Будем осветлять. Уверен, что у «Лады» все будет здорово.
— Ваш монолог про плохое состояние инфраструктуры команды тоже вызвал серьезный резонанс.
— Обидно, что у нас в Волгодонске в 2003 году была тренажерка лучше, чем у команды суперпрофессионалов. Они получают баснословные зарплаты, а их заставляют тренироваться в таких условиях. Я этого не понял. Все говорят про деньги — да, у нас большой бюджет. Но куда он направляется? Ребята тренируются, а показывают не самую качественную игру. И ты начинаешь узнавать — какая тренажерка, какая медицина, какие мы возможности даем хоккеистам для восстановления. Вопросов куча, но ответов нет.
Ответ один — все идет сверху. Мы как система поддержки профессионального спорта сформировали ее с определенными коммерческими возможностями. Но на региональном бюджете не должны зарабатывать определенные группы лиц. Эти деньги должны идти на поддержку и развитие спорта. На появление местных талантов, которые закрепляются в профессиональных командах. В разных видах спорта дела обстоят по-разному. Например, по поводу баскетбола я общался со многими функционерами, в том числе и с руководством ЦСКА. Они сказали мне, что в баскетболе система построена прозрачно. Что нет таких ситуаций, где агенты зарабатывают сотни миллионов рублей на одной региональной команде.
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Локомотив
|33
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|7
|54
|2
|Спартак
|32
|20
|12
|44
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|30
|11
|19
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
|1.12
|14:00
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Авангард – Северсталь
|2 : 4
|1.12
|17:00
|
ЦСКА – Барыс
|3 : 1
|1.12
|17:00
|
Куньлунь РС – Динамо М
|4 : 5 ОТ