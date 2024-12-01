Московское «Динамо» в овертайме вырвало победу над «Куньлунем»
Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.
Голы московской команды в основное время забили Максим Джиошвили, Артем Михеев, Дмитрий Рашевский и Максим Комтуа, на счету которого также две результативные передачи. У клуба из Пекина шайбы забросили Иэн Маккошен, Лукас Локхарт, Ян Дрозг и Ярослав Лихачев.
В овертайме с передачи Никиты Гусева отличился Джордан Уил.
«Динамо» набрало 43 очка в 32 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (28 баллов после 33 игр) идет на 10-й позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 4:5 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 0:1)
Голы: Джиошвили — 5 (Комтуа, Ожиганов), 11:02 — 0:1. Михеев — 7 (Рашевский), 15:57 — 0:2. Маккошен — 3 (Дрозг, Шартье), 21:33 — 1:2. Рашевский — 7 (Комтуа, Адамчук), 25:25 — 1:3. Локхарт — 7 (бол., Паутов, Юрчо), 29:43 — 2:3. Комтуа — 7 (Михеев), 31:15 — 2:4. Дрозг — 4 (Душак, О`Риган), 35:23 — 3:4. Лихачев — 1 (О`Риган, Душак), 59:56 — 4:4. Уил — 9 (Гусев), 64:16 — 4:5.
Вратари: Смит (58:51 — 59:56) — Моторыгин.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 31 (3+9+17+2) — 32 (12+9+7+4).
Судьи: Гамалей, Гофман.
1 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.
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ЦСКА – Барыс
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Куньлунь РС – Динамо М
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