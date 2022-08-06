Назаров — о замене вратаря в овертайме: «Попробуем эту фишку в сезоне. Почему нет?»
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от СКА (1:3) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.
— Третья игра за четвертый день. Мы старались, было неплохое движение. Создали много моментов, но сегодня хромала реализация. Подумаем, есть немного времени подготовиться к следующей игре. Игра понравилась, ребята хорошо двигались. Это значит, что прошлый месяц мы провели правильно.
— Вы сегодня заменили вратаря на четвертого игрока в овертайме. Значит ли это, что будете использовать эту фишку в сезоне?
— Почему нет? Попробуем.
— Объясните пользу этого решения. Атакующая четверка накладывается на уставшую тройку соперника?
— Безусловно. Сначала накладываются две тройки, чтобы они сделали проброс. Уставшая тройка остается, выходит свежая четверка. И они начинают крутить уставшую тройку. Сначала надо, чтобы тройка соперника сыграла три-четыре смены.
|Западная конференция
|И
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|П
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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