Назаров — о замене вратаря в овертайме: «Попробуем эту фишку в сезоне. Почему нет?»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от СКА (1:3) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Третья игра за четвертый день. Мы старались, было неплохое движение. Создали много моментов, но сегодня хромала реализация. Подумаем, есть немного времени подготовиться к следующей игре. Игра понравилась, ребята хорошо двигались. Это значит, что прошлый месяц мы провели правильно.

— Вы сегодня заменили вратаря на четвертого игрока в овертайме. Значит ли это, что будете использовать эту фишку в сезоне?

— Почему нет? Попробуем.

— Объясните пользу этого решения. Атакующая четверка накладывается на уставшую тройку соперника?

— Безусловно. Сначала накладываются две тройки, чтобы они сделали проброс. Уставшая тройка остается, выходит свежая четверка. И они начинают крутить уставшую тройку. Сначала надо, чтобы тройка соперника сыграла три-четыре смены.