Гендиректор «Сибири» объяснил решение отправить Шенфельда в список отказов

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о решении поместить нападающего Антона Шенфельда в список отказов.

— Это решение было принято, исходя из его игровых показателей. Это совместное решение — в «Сибири» все подобные вопросы решаются исключительно коллегиально. Его статус за четыре дня не изменился. Теперь мы можем отправить его в фарм-клуб. Вопрос об его отправке в Новокузнецк будет решаться завтра.

В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл за новосибирцев 28 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-8».