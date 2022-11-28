Фастовский: «Сибирь» ищет и четвертого, и в пятого легионера с самого начала сезона"

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о том, ведет ли новосибирский клуб поиск новых легионеров.

— Мы ищем и четвертого, и пятого легионеров с самого начала сезона. Но сейчас никаких кандидатур нет.

— Есть ли понимание, когда и на какой срок из-за пополнения в семье уедет на родину Тревор Мерфи?

— Он уедет в Канаду примерно на 10 дней в конце декабря.

— Есть ли сейчас возможность усилиться на российском рынке?

— Мы работаем над этим. Но, как и в случае с легионерами, пока каких-то вариантов не видно.

В нынешнем сезоне в составе «Сибири» играет три легионера: защитники Михал Чайковски и Тревор Мерфи, а также форвард Тейлор Бек.