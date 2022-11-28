«Салават Юлаев» поместил нападающего Бочарова в список отказов

«Салават Юлаев» поместил нападающего Станислава Бочарова в список отказов, сообщает сайт КХЛ.

31-летний нападающий набрал 9 (4+5) очков при полезности «плюс 5» в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Бочаров перешел в уфимский клуб в прошедшее межсезонье, подписав контракт на один год.

Зарплата хоккеиста в «Салавате» составляет 40 миллионов рублей за сезон.