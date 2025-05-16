Гатиятулин продолжит работу на посту главного тренера «Ак Барса»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Анвар Гатиятулин продолжит тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне.

49-летний специалист возглавляет казанскую команду с мая 2024 года.

«Я думаю, будут какие-то изменения в составе, но по решению руководства клуба, тренер и его штаб сохранили свои позиции, поэтому сегодня уже надо смотреть в перспективу, формировать обновленную команду, делать работу над ошибками», — приводит ТАСС слова Леонова с международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Министр спорта Татарстана считает, что «Ак Барс» достойно выступил в FONBET Чемпионате КХЛ сезона-2024/25.

«Тренеру надо дать поработать. Человек только пришел, требовать каких-то суперрезультатов за один сезон, наверное, сложновато. Хотя такие амбициозные цели и задачи у нашего хоккейного клуба всегда стоят. В общем-то, регулярка была достойная, но спорт есть спорт», — добавил он.

По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступила в серии московскому «Динамо» (2-4).