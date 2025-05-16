«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Козловым

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба уфимцев.

Новое соглашение рассчитано на два года.

50-летний специалист возглавляет «Салават Юлаев» с мая 2022 года. В сезоне-2024/25 уфимцы под его руководством дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили «Локомотиву» (1-4 в серии).