«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ в субботу, 17 мая. Игра состоится на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

В Челябинске трансляция будет на телеканале ОТВ с 18.10 по местному времени. Жители Ярославля смогут следить за игрой своей команды на канале «Первый Ярославский».

Счет в серии — 1-1.