Окулов продлил контракт с ЦСКА на два года

Форвард Константин Окулов продлил контракт с ЦСКА на два года, сообщает пресс-служба армейцев.

Как сообщал «СЭ», зарплата 28-летнего россиянина составит 75 миллионов рублей в год.

За ЦСКА нападающий выступает с 2017 года. В прошедшем сезоне Окулов провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 54 (18+36) очка. В плей-офф на его счету 20 (6+14) очков в 27 играх.