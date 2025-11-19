Форвард ЦСКА Спронг: «Считаю себя одним из лучших игроков в лиге»
Форвард ЦСКА Даниэль Спронг в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своей адаптации к КХЛ и прокомментировал результаты команды.
— В матче с «Ак Барсом» вы сделали ассист и продлили результативную серию. Акцентируете внимание на собственной статистике?
— Я сосредоточен на игре. Чувствую, что шайба идет, нахожусь в хорошей форме.
— ЦСКА занимает восьмое место в Западной конференции. Есть ли переживание по этому поводу?
— Справляемся с этой ситуацией совместно с игроками и тренерами. Двигаемся вперед.
— Вы пропустили два матча ЦСКА. Поменялось ли что-то в вашей игре после этого?
— Я забивал и до того, и после. Чувствую, что стал лучше понимать эту лигу, как здесь играют. Считаю себя одним из лучших игроков в лиге, стараюсь показывать это в каждом матче. Не всегда игра получается, тогда ты должен делать другие правильные вещи, над этим мы и работаем. Как команда, мы должны становиться лучше.
В этом сезоне Спронг провел 26 матчей за ЦСКА, в которых набрал 29 (12+17) очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -