«Лада» заключила полноценный контракт с защитником Гуркиным

«Лада» объявила о подписании полноценного соглашения с защитником Ефимом Гуркиным. Договор рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее 32-летний россиянин подписал с тольяттинцами просмотровый контракт.

Гуркин играл за «Ладу» в течение трех лет с 2015 по 2018 год. В КХЛ на его счету 608 матчей, в которых он набрал 156 (32+124) очков.

В сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ Гуркин играл за «Амур» — в 53 играх он набрал 18 (3+15) очков.