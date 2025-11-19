Хоккей
Сегодня, 14:00

Кудашов — болельщикам «Динамо»: «Мне жаль, что я не смогу вместе с вами довести команду до конца»

Руслан Минаев
Алексей Кудашов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов обратился к болельщикам бело-голубых. 17 ноября специалист был отправлен в отставку.

«Дорогие болельщики, я до глубины души тронут той поддержкой, которую вы мне оказали. Я до глубины души тронут той оценкой, которую вы поставили моей работе. Мы с вами проделали очень большой путь в формировании команды, и полные трибуны — это результат того, что мы с вами сделали.

Мне очень жаль, что я не смогу вместе с вами довести эту команду до конца. Но я верю в хоккеистов, верю в этих парней, и я уверен, что вы их поддержите. И кто знает — может, мы еще поработаем вместе. Вы — самые лучшие болельщики, ведь у нас одна жизнь и одна команда», — сказал Кудашов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале корреспондента «СЭ» Алексея Шевченко.

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24.

Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
    • Форвард ЦСКА Спронг: «Считаю себя одним из лучших игроков в лиге»

    Переговоры «Динамо» о продлении контрактов Уила, Ильенко и Адамчука остановлены после отставки Кудашова
