Фетисов заявил, что будет симпатизировать «Трактору» в финале Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о финале Кубка Гагарина-2025.

«Мне больше нравится игра «Трактора», хоть и «Локомотив» тоже достоин кубка. Но я симпатизирую челябинцам. Их стиль напоминает игру моего времени, поэтому моя симпатия на стороне «Трактора», — сказал Фетисов «СЭ».

Финальная серия Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» стартует в Ярославле. Первые два матча пройдут 13 и 15 мая. Третья и четвертая игра состоятся в Челябинске 17 и 19 мая.