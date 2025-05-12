Четыре автора «СЭ» попали в список номинантов премии «Лучший журналист КХЛ»

КХЛ и FONBET объявили список номинантов премии, в рамках которой будут выбраны лучшие хоккейные медиа России. В категории «Лучший журналист» в шорт-лист из восьми человек попали четыре автора «СЭ»: Иван Богун, Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Алексей Шевченко.

А в категории «Лучшее шоу» в числе номинантов — прямые эфиры на YouTube-канале «СЭ Хоккейный», в которых участвуют Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш постоянный эксперт Алексей Потапов.

Проголосовать за журналистов «СЭ» можно здесь.