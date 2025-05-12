Хоккей
Хоккей
КХЛ

12 мая, 14:54

Толчинский покинет СКА в межсезонье

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сергей Толчинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в предстоящее межсезонье нападающий Сергей Толчинский покинет СКА.

Контракт игрока с армейцами действует еще три года.

По нашим данным, один из основных кандидатов на подписание Толчинского — «Ак Барс».

В этом сезоне на счету 30-летнего форварда 52 матча с учетом плей-офф, в которых он забросил 7 шайб и отдал 9 результативных передач.

Сергей Толчинский
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bishevcky

    Поэтому их и берут в НХЛ.

    17.05.2025

  • bishevcky

    Причём здесь тренер , если речь о Толчинском , полностью провалившем сезон.

    17.05.2025

  • Сергей Чернов

    Все бегут от лучшего тренера планеты Земля.

    13.05.2025

  • rotkiv

    Этот тренер сам балласт, его давно надо гнать ссаными тряпками

    13.05.2025

  • rotkiv

    Супертренер загнобил еще одного классного игрока, странно что вообще кто-то подписывает контракты с СКА, это же просто убить свою карьеру и выкинуть из жизни эти годы проведенные под его "руководством"

    13.05.2025

  • shutnik78

    лучше бы Ротенберг

    12.05.2025

  • Павел Пушган

    Сезон для Толчинского конечно провальный, но кто знает может в другой команде всё будет снова хорошо! Чего Серёге и желаем! А в СКА похоже не останется никого. Уже человек 10 ушло!

    12.05.2025

  • bond1951

    сдулся нулевик........

    12.05.2025

  • Sergei

    Да уж, что-то много игроков покидают СКА, думаю что Сергей Толчинский не последний.

    12.05.2025

  • Топотун

    В Ленинграде топчут друг друга фаги.

    12.05.2025

  • Анатолий СПб

    Что, озабоченный, тебя уже во все щели затоптали?

    12.05.2025

  • Топотун

    Тренер топ !

    12.05.2025

  • Горын

    7 шайб за сезон и контракт ещё на 3 сезона, а клоун тренер.

    12.05.2025

  • fan_89

    У этого "тренера" все игроки балласт.

    12.05.2025

  • андр

    Игроки бегут от клоуна. Очевидно.

    12.05.2025

  • Топотун

    Фанки-манки просил добавки спанка.

    12.05.2025

  • bishevcky

    Избавление от чрезмерно дорогого балласта , пусть теперь объедает другую кормушку.

    12.05.2025

  • Топотун

    Убегай из голубой столицы.

    12.05.2025

  • Топотун

    Фанки-манки, съел все спанки.

    12.05.2025

  • Павел Леонидович

    знатный дармоед едет в рассадник дармоедов)

    12.05.2025

  • fan_89

    Беги из этого цирка, Сергей!

    12.05.2025

  • что такое? бегут от влюбленного в хоккей? да,не может быть

    12.05.2025

    • Фетисов заявил, что будет симпатизировать «Трактору» в финале Кубка Гагарина

    «Торпедо» продлило контракт с нападающим Савуновым
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Ак Барс 29 18 11 38
    3 Авангард 27 17 10 37
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 30 15 15 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Барыс 29 11 18 27
    8 Амур 27 11 16 26
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 28 10 18 23
    11 Сибирь 28 8 20 19
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 31 19 12 41
    3 Северсталь 29 20 9 40
    4 Динамо Мн 28 18 10 39
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 28 14 14 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    22.11 14:30 Металлург Мг – Адмирал - : -
    22.11 17:00 Сочи – Сибирь - : -
    22.11 17:00 Локомотив – Амур - : -
    22.11 17:10 Динамо Мн – Спартак - : -
    Все результаты / календарь

