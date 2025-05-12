Толчинский покинет СКА в межсезонье

Как стало известно «СЭ», в предстоящее межсезонье нападающий Сергей Толчинский покинет СКА.

Контракт игрока с армейцами действует еще три года.

По нашим данным, один из основных кандидатов на подписание Толчинского — «Ак Барс».

В этом сезоне на счету 30-летнего форварда 52 матча с учетом плей-офф, в которых он забросил 7 шайб и отдал 9 результативных передач.