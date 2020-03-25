Еще один российский хоккеист попался на кокаине. Его дисквалифицировали на 15 месяцев

Экс-защитник «Адмирала» Кирилл Дьяков получил дисквалификацию за употребление кокаина, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее клуб расторг контракт с ним.

Сообщается, что срок дисквалификации составит 15 месяцев. Она будет отсчитываться с 9 декабря 2019 года. Ранее ИИХФ дисквалифицировала на четыре года российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Он также был отстранен за употребление кокаина.

Дисквалификации за допинг также получили еще два игрока. Это 30-летний канадский форвард Майкл Бадд, последним клубом которого был «Ганновер» (24 месяца дисквалификации) и 19-летний казахстанский защитник команды МХЛ «Снежные Барсы» Владислав Никифоров, который сдал положительный допинг тест в составе молодежной сборной Казахстана. В пробе Бадда также обнаружен кокаин, а Никифоров уличен в употреблении мельдония.

26-летний Кирилл Дьяков в текущем сезоне провел 34 матча за «Адмирал» и набрал 5 (0+5) очков.