Хафизуллин: «Со Знарком всегда хорошо работали. Но тренировки тяжелые»

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин рассказал о ходе предсезонных сборов и работе с Олегом Знарком.

— Мы всегда с ним хорошо работали. Но тренировки тяжелые.

— Как произошел ваш переход в «Ак Барс»?

— Спокойно. Буквально на следующий день после 30 апреля обо всем договорились. Генеральный менеджер звонил, общался с агентом. На самом деле, незаконченная история тянулась с прошлого лета, когда уходил из Питера в «Салават Юлаев».

— Как себя чувствуете в атмосфере, когда от команды большие ожидания?

— Да я говорю, всем комфортно, все друг друга знают. По именам понятно, что да, на нас очень сильно рассчитывают. Посмотрим, хоккей все покажет. Уже 3 сентября увидим, — цитирует игрока сайт казанцев.