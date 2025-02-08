Демидов — о встрече с руководством «Монреаля»: «Знал, что они приедут. Это очень приятно»

Нападающий СКА Иван Демидов в интервью «СЭ» рассказал о встрече с руководством «Монреаля» в Санкт-Петербурге.

— Вас удивило, что представители «Монреаля» приехали на ваш матч в Санкт-Петербурге?

— Я знал, что они приедут. Это очень приятно.

— Что включала встреча?

— Мы говорили о том, что мне надо дальше работать, и все будет хорошо.

— В чем чувствуете свой прогресс в нынешнем сезоне?

— В понимании игры на взрослом уровне.

В текущем сезоне 19-летний форвард набрал 44 (19+25) очка в 53 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.