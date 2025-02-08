Демидов назвал момент сезона, когда освоился в КХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов в интервью «СЭ» рассказал об адаптации к КХЛ в сезоне-2024/25.

— Всех впечатляет ваш прогресс в нынешнем сезоне. Вы довольны собой?

— Очень рад, что все так получается.

— В какой момент сезона поняли, что освоились в КХЛ?

— На первой игре.

— Была настолько высокая уверенность в себе?

— А почему нет? В игре же не смотрят на паспорт. Смотрят на игровые качества, — сказал Демидов.

В текущем сезоне 19-летний форвард набрал 44 (19+25) очка в 53 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.