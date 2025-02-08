Демидов — о буллите на Матче звезд: «Все было подготовлено, поэтому исполнил легко»

Нападающий СКА Иван Демидов в интервью «СЭ» рассказал об атмосфере на Матче звезд-2025 в Новосибирске.

— Получается отвлечься от хоккея и кайфануть на Матче звезд в Новосибирске?

— Да, конечно. Очень круто, что все сделано вместе с хоккеем. Вроде и отвлекаешься, но с другой стороны прикольно играть.

— Насколько сложно исполнить буллит, держа шайбу на черенке клюшки?

— Не знаю, вроде получилось прикольно. Все было подготовлено, поэтому легко.

— Это фантазия или мастерство?

— Все вместе, — сказал Демидов.

В текущем сезоне 19-летний форвард набрал 44 (19+25) очка в 53 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.