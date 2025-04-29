Фетисов назвал логичным увольнение Воробьева из ЦСКА: «От команды ждали большего»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» увольнение главного тренера ЦСКА Ильи Воробьева и членов тренерского штаба.

Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба клуба.

«Решение уволить Илью Воробьева — логичное. От команды ждали большего. Главного тренера в профессиональном хоккей назначают, чтобы рано или поздно его уволить. Поэтому ничего удивительного нет», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Воробьев покинет свой пост, а главным тренером может снова стать Сергей Федоров.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.