29 апреля, 14:07

Фетисов назвал логичным увольнение Воробьева из ЦСКА: «От команды ждали большего»

Константин Белов
Корреспондент
Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» увольнение главного тренера ЦСКА Ильи Воробьева и членов тренерского штаба.

Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба клуба.

«Решение уволить Илью Воробьева — логичное. От команды ждали большего. Главного тренера в профессиональном хоккей назначают, чтобы рано или поздно его уволить. Поэтому ничего удивительного нет», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Воробьев покинет свой пост, а главным тренером может снова стать Сергей Федоров.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Фетисов
Илья Воробьев
