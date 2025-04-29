Хоккей
29 апреля, 12:33

В Госдуме РФ поддержали инициативу Фетисова о написании фамилий игроков КХЛ кириллицей

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался о предложении Вячеслава Фетисова писать фамилии хоккеистов КХЛ на джерси кириллицей.

«На самом деле это выглядит достаточно логично. Почему мы должны писать фамилии непонятными для большинства россиян буквами? Считаю, что это хорошее предложение. Вопрос только в том, как отнесется к этому КХЛ. Может быть, у них есть какие-то обязательства. Но считаю, что в лиге, где большинство команд российские, это решение будет приветствоваться. Я эту идею поддерживаю», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался против того, чтобы фамилии игроков КХЛ писали кириллицей, из-за интереса к лиге за рубежом.

  • Slava Samoylov

    Поддерживаю. Пусть учат русский. На своей земле играем.

    02.05.2025

  • Spo Sinegorsky

    Тогда не надо понтов. О какой-то там континентальной лиге. Международной. Пусть будет просто чемпионат России.

    30.04.2025

  • Ingvar1999

    Хотелось бы уточнить, для какого "большинства россиян" непонятны латинские буквы? В обычной школе уже иностранные языки не проходят?

    30.04.2025

  • Иван Иванов

    идиотизм в стране не знал предела

    30.04.2025

  • Ingvar1999

    Кондуит и Швамбрания. Сколько дореволюционных школьников языков учили?

    29.04.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Давно пора. Ну а Ромка ("из-за интереса к лиге (и к нему лично) за рубежом") пускай на спину своего пиджака нанесёт латиницей "Ротенберг".

    29.04.2025

  • МаратХ

    Вообще не стремно. Давайте еще запретим в школах уроки английского языка

    29.04.2025

  • AlAr

    Тогда поменяйте название лиги)) А если хотите называться континентальной хоккейной лигой и хотите расширяться за счет других стран континента, то тогда должны понимать для чего фамилии хоккеистов следует писать латинскими буквами!

    29.04.2025

  • bandradio

    Аааа, вот в чем главная проблема! Вы серьезно? Кто будет покупать лицензию на показ матчей КХЛ кроме белорусов? Полный бред. Нашли прям корень зла.

    29.04.2025

  • Солёный

    Ну так инглиш есть самый распрсотаненные язык в мире... на нем на всех континентах говорят... а русский, по сути, только РФ и страны бывшего СССР...

    29.04.2025

  • андр

    Не в тему что-то выдали. Новостей пересмотрели.

    29.04.2025

  • 1 JAMAL

    Как говорится, не прошло и полгода))! Докатились, жадность капиталиство дошла до того что вопросы о продвижении в спорте русских букв надо в гос. думе решать, сами додуматься не хотели....Это-ж как надо "Родину любить"...Иначе так и будем наблюдать росказни о патриотизме и скрытую англосакскую пропаганду.

    29.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    зачем КХЛ отстранилась от ВХЛ?))) чтобы лизнуть сморщеную жопу ИИХФ?))) на сайте лиги весь сезон отсутствует ссылка на ВХЛ))) а как же развитие вертикали КХЛ-ВХЛ-МХЛ?))) саботаж на лицо))) депутаты Госдуры, разберитесь с бесперделом))) я знаю, вам это по силам))) квадроберов одолели, и этот вопрос сможете решить))) гойда!)))

    29.04.2025

  • Spacewalker

    Проснулись. Не надо было так делать сразу. Изначально был против этого (латиницы), сейчас уже сомневаюсь если они (КХЛ) собираются продолжать развивать проект как международный продукт. С другой стороны кириллицу надо продолжать продвигать именно на международном уровне и кому как не КХЛ это делать тем более весь банкет за российский счёт. Мне всегда очень и очень забавно читать фамилию Яскин на спине одного полуиностранного форварда из Лиги:wink:

    29.04.2025

  • Патриот Великой России

    да вы псих больные путриоты

    29.04.2025

  • Патриот Великой России

    да от Русских букв в КХЛ "вырастут" пенсии медицина и авто ваз "встанут" с колен ! ххахах

    29.04.2025

  • AZ

    Лучше бы сначала отучили комментаторов говорить хитует или сэйвит))).

    29.04.2025

  • Valekka

    Да ладно!! Сколько времени об этом пишу,а они только прозрели!!!!

    29.04.2025

  • За спорт!

    думные думы в думе думают, о народе думают, не берегут себя...

    29.04.2025

  • 1_sport

    Американцы тоже хотят быть на весь мир, но пишут на своем языке! Кому интересно будет, тот выучит!

    29.04.2025

  • shpasic

    "В новом сезоне матчи лиги будут транслироваться в 28 странах", – сказал президент КХЛ Алексей Морозов. 3 сентября 2024.

    29.04.2025

  • Любитель Севера

    Главное, чтобы прекратитли в трансляциях статистику по-английски писать. Бесит жутко. И если Ротенберг против - значит обязательно надо делать, потому что он и тренировать-то не умеет, еще высказываться лезет).

    29.04.2025

  • 1_sport

    Вам самому не стремно смотреть Динамо-ЦСКА, а фамилии не на русском написаны?

    29.04.2025

  • МаратХ

    Фетисов все это замутил, потому что ему тепрь нельзя домой в США летать

    29.04.2025

  • Сергей А.

    Ну если хотят Кхл быть (а про хохляндию рано или поздно забудут) и транслииовать зарубеж, то это глупо. Другое дело что в трансляции на РФ писать составы и тд на латинице так же глупо. "непонятными для большинства россиян буквами?" А это вообще тупо. Большинство как раз буквы знает. и фамилии всем понятны. Как минимум. Ещё раз говорю, майки нехер трогать если международной лигой хотят быть. Трансляции другое дело

    29.04.2025

  • андр

    Давно пора.

    29.04.2025

    ЦСКА объявил об увольнении Воробьева и тренерского штаба
