В Госдуме РФ поддержали инициативу Фетисова о написании фамилий игроков КХЛ кириллицей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался о предложении Вячеслава Фетисова писать фамилии хоккеистов КХЛ на джерси кириллицей.

«На самом деле это выглядит достаточно логично. Почему мы должны писать фамилии непонятными для большинства россиян буквами? Считаю, что это хорошее предложение. Вопрос только в том, как отнесется к этому КХЛ. Может быть, у них есть какие-то обязательства. Но считаю, что в лиге, где большинство команд российские, это решение будет приветствоваться. Я эту идею поддерживаю», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался против того, чтобы фамилии игроков КХЛ писали кириллицей, из-за интереса к лиге за рубежом.