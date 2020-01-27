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Брагин войдет в тренерский штаб СКА

13:34
Валерий Брагин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Брагин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин войдет в тренерский штаб СКА. Напомним, что ранее он продлил контракт с молодежкой до 2022 года и стал ассистентом Алексея Кудашова в национальной сборной России.

63-летний специалист возглавляет молодежную сборную с 2014 года, а также работал с ней с 2010 по 2012 год. Под его руководством россияне провели 8 молодежных чемпионата мира, в которых один раз взяли золото (2011), четырежды выходили в финал (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды становились бронзовыми призерами (2017, 2019).

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