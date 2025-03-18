Бенуа Гру — о победе над СКА: «В начале матча «Трактор» уже был лучшей командой на льду»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над СКА (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— На мой взгляд, это был матч, в котором было очень много единоборств, и наша команда работала, мы тоже победили. Но при этом нельзя не отметить, что СКА был лучшей командой на льду в первом периоде. Мы же в свою очередь начали карабкаться наверх, и в начале матча уже были лучшей командой на льду. Разумеется, эта победа еще очень ценна и тем, что у нас в составе отсутствовало несколько игроков. Очень важная, боевитая победа, — передает слова Гру корреспондент «СЭ».

«Трактор» набрал 94 очка и гарантировал себе первое место в таблице Восточной конференции. Челябинцы прервали 4-матчевую победную серию СКА. Команда Романа Ротенберга с 79 очками — на 6-й строчке таблицы «Запада».