Кузнецов поддержал идею матча между сборными России и США: «Лучшие должны играть против лучших»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в разговоре с «СЭ» высказался об идее проведения матча между сборными России и США.

«Надеюсь, что скоро все разрешится, и лучшие будут играть против лучших. Это правильно. А наше дело играть в хоккей. Матч Россия — США — красивая история? Хочется играть против лучших. Любой спорт должен работать по такому принципу», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в интервью «СЭ» допустил возможность проведения игры против команды США.

Во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.