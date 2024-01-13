Каменский о судейском скандале на матче «Амур» — «Авангард»: «Виновные будут наказаны. Арбитры должны держать себя в руках»
Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал для «СЭ» инцидент, случившийся в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3).
В одном из эпизодов, который попал в телеэфир, тренер гостей Михаил Кравец обратился к арбитру Денис Наумов, на что судья дважды сказал «Рот закрой» и добавил матерное слово.
«Этот инцидент и письмо ветеранов СКА связывать никак нельзя. Некрасивый инцидент, есть специальные комиссии, которые будут в этом разбираться. Виновные будут наказаны. Это хоккей, это эмоции. Судьи, конечно, должны держать свои эмоции в руках и делать свое дело. Некрасиво получилось, все должны уважать друг друга», — сказал Каменский «СЭ».
В послематчевом интервью Кравец отметил, что у Наумов его бывший игрок и, возможно, обижен на малое количество игрового времени во время выступлений в «Спартаке» из Санкт-Петербурга.
13 января перед матчем «Амур» — «Авангард» арбитр Наумов и главный тренер омского клуба обнялись и что-то сказали друг другу.
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