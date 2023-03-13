Александр Шаров — о своем будущем: «Мечта попасть в НХЛ есть»

Нападающий «Сибири» Александр Шаров рассказал о своей хоккейной мечте.

«Если обратиться к голым фактам, то я и Пьянов набрал 5 очков. Ни один игрок в нашей серии не набрал больше, чем мы. Если говорить про то, что я на чемоданах, то пусть люди так думают. Это полный бред.

Сложно говорить на счет будущего. Могу сказать одно — на данный момент ни с кем не общаюсь. Когда кто-то обращался по ходу сезона, то говорил, что буду говорить только после него. У каждого хоккеиста есть мечта — выигрывать титулы, звания. Посмотрим, можно ли это будет сделать в Новосибирске.

Мечта попасть в НХЛ есть. Но на данном этапе нужно смотреть, есть ли ко мне интерес оттуда. Сейчас ничего не знаю относительно своего будущего», — заявил Шаров.

В текущем сезоне он провел 65 матчей за «Сибирь» и набрал 50 (29+21) очков.