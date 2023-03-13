Генеральный директор «Сибири» Фастовский: «Результат сезона меня не устраивает»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал вылет из плей-офф КХЛ. Команда в серии первого раунда проиграла «Авангарду» со счетом 1-4.

«Результат сезона меня не устраивает, — сказал Фастовский. — Рассчитывали на большее. Говорить о том, что регулярный сезон удачный, нельзя. В итоге у нас получилось два сезона с абсолютно одинаковым результатом. Задача была сделать, как минимум, один шаг вперед».

Также специалист высказался о возможном продлении контракта с защитником Ильей Морозовым.

«Не сомневаюсь, что переговоры с Морозовым будут сложными. Я знаю, как он себя оценивает. Но отпускать его мы никуда не собираемся — это я говорю не для вас, а для агента Ильи. Скорее всего мы договоримся с Беком по новому контракту», — добавил Фастовский.