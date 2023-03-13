Нападающий «Сибири» Пьянов назвал причины вылета из плей-офф КХЛ

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов прокомментировал вылет из плей-офф КХЛ. Команда в серии первого раунда проиграла «Авангарду» со счетом 1-4.

«Сезон — это одно. Плей-офф — совсем другая игра, — сказал Пьянов. — Даже не знаю, какие причины искать. Наверное, не фартило нам, было много штанг. Наверное, растратили всю удачу в сезоне, когда много раз вылазили в концовках. Думаю, мы заслуживали зацепить парочку матчей».

«Авангард» вышел во второй раунд серии плей-офф КХЛ.