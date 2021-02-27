«Трактор» в овертайме обыграл «Металлург»

«Трактор» победил «Металлург» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в овертайме забросил Илья Карпухин.

За 8 секунд до финальной сирены счет сравнял нападающий челябинцев Виталий Кравцов. Эта шайба стала для него 16-й в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кошелев — 10 (Коробкин, Швырев), 15:42 — 1:0. Полыгалов — 3 (бол., Шолохов), 24:24 — 1:1. С. Мозякин — 10 (бол., Плотников, Прохоркин), 29:37 — 2:1. Кравцов — 16 (Полыгалов, Огурцов), 59:52 — 2:2. Карпухин — 1 (Карлин), 60:47 — 2:3.

Вратари: Кошечкин — Мыльников (59:09 — 59:52).

Штраф: 22 — 14.

Броски: 29 (9+8+12+0) — 21 (3+11+6+1).

Судьи: Кулаков, Хрибик.

27 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».