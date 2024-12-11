«Адмирал» обменял Демченко в минское «Динамо» на Гуслистова

«Адмирал» обменял голкипера Василия Демченко в минское «Динамо» на нападающего Никиту Гуслистова.

Контракт владивостокского клуба с форвардом рассчитан на два года и будет носить двусторонний характер.

В этом сезоне он сыграл 9 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ. Игрок был выбран «Каролиной» в 2021 году на драфте НХЛ в 7-м раунде под общим 209-м номером.