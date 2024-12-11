Буше передал привет болельщикам «Авангарда» на русском языке

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше обратился к омским болельщикам на русском языке.

«Привет, Омск! До скорой встречи», — сказал Буше на русском языке.

3 декабря «Авангард» объявил об уходе Сергея Звягина. На его место назначен канадский специалист Ги Буше. Контракт с 53-летним канадским специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.