57 процентов игроков из топ-240 зарплат КХЛ — из Восточной конференции

Сегодня «СЭ» опубликует новый рейтинг топ-зарплат хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. 136 игроков из 240 (57 процентов) в нем — представители клубов Восточной конференции.

В топ-30 также заметно лидерство восточных клубов: 17 против 13.

Ранее «СЭ» сообщал, что хоккеистами с самой высокой зарплатой являются Корбан Найт («Авангард») и Максим Шалунов («Локомотив»).

Полный рейтинг топ-зарплат ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — сегодня на сайте «СЭ»