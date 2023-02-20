57 процентов игроков из топ-240 зарплат КХЛ — из Восточной конференции
Сегодня «СЭ» опубликует новый рейтинг топ-зарплат хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. 136 игроков из 240 (57 процентов) в нем — представители клубов Восточной конференции.
В топ-30 также заметно лидерство восточных клубов: 17 против 13.
Ранее «СЭ» сообщал, что хоккеистами с самой высокой зарплатой являются Корбан Найт («Авангард») и Максим Шалунов («Локомотив»).
Полный рейтинг топ-зарплат ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — сегодня на сайте «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|3
|Торпедо
|64
|42
|22
|89
|4
|ЦСКА
|64
|40
|24
|88
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|65
|34
|31
|76
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|4
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|5
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
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23.02
24.02
25.02
|20.02
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|20.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|20.02
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|20.02
|19:30
|
Спартак – Металлург
|- : -
|20.02
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
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