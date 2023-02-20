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Сегодня, 09:40

В топ-240 самых дорогих игроков КХЛ — 79 иностранцев

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Филипп Майе.
Фото КХЛ

Сегодня в «СЭ» будет опубликован новый рейтинг топ зарплат хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В топ-240 самых дорогих игроков КХЛ попали 79 иностранцев (по девять — из Белоруссии и Казахстана, они не считаются легионерами).

Среди них — 32 представителя Канады, по 9 — Казахстана, США и Белоруссии, 6 — Словакии, 4 — Швеции и Китая, 3 — Чехии, по одному — Франции, Финляндии и Германии.

Таблица.

Ранее «СЭ» сообщал, что хоккеистами с самой высокой зарплатой являются Корбан Найт («Авангард») и Максим Шалунов («Локомотив»).

Полный рейтинг топ-зарплат ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — сегодня на сайте «СЭ»

Хоккей
КХЛ
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57 процентов игроков из топ-240 зарплат КХЛ — из Восточной конференции

По четыре игрока «Торпедо» и «Северстали» вошли в топ-240 зарплат КХЛ. Это наименьший результат среди клубов
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 48 18 101
2 Локомотив 66 40 26 89
3 Торпедо 64 42 22 89
4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Сибирь 65 37 28 81
4 Сал. Юлаев 65 35 30 80
5 Металлург 64 34 30 79
6 Авангард 64 36 28 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 65 27 38 61
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25.02
20.02 16:30
Авангард – Барыс
 - : -
20.02 19:00
Нефтехимик – Сочи
 - : -
20.02 19:00
Витязь – Северсталь
 - : -
20.02 19:30
Спартак – Металлург
 - : -
20.02 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
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