5 игроков «Ак Барса» — в топ-20 самых дорогих игроков КХЛ

5 игроков «Ак Барса» вошли в топ-20 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Лишь канадец Джордан Уил (65 миллионов рублей в год) играл за казанцев в прошлом сезоне.

Остальные — новички Александр Радулов (80), Вадим Шипачев (75), Вячеслав Войнов (65) и Кирилл Семенов (65).

Также в топ-20 попали четыре игрока «Трактора», три — «Локомотива», по два — из СКА, ЦСКА и «Автомобилиста».