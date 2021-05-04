Определились все полуфиналисты юниорского ЧМ-2021: Россия сыграет против Финляндии

На юниорском чемпионате мира-2021 определились все полуфиналисты. Сборная России за право выйти в финал сыграет против команды Финляндии.

Эти сборные уже встречались в группе, тогда команда Альберта Лещева не удержала преимущество в две шайбы и упустила победу, проиграв в серии буллитов (3:4).

16-летний российский форвард Матвей Мичков продолжает лидировать в списке лучших снайперов и бомбардиров турнира. У нападающего 12 (10+2) очков в 5 матчах.

Полуфиналисты ЮЧМ и время начала матчей:

6 мая, четверг

Канада U18 — Швеция U18 — 00:00

Финляндия U18 — Россия U18 — 04:00